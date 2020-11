Still, aber leuchtend

Lebendiger Adventskalender in der Martinsgemeinde

Engelbostel. In der Kirchengemeinde Engelbostel/Schulenburg gibt es in diesem Jahr einen stillen, aber leuchtenden lebendigen Adventskalender, der mit seinem Licht Verbundenheit und Adventsfreude ausstrahlt: Täglich wird eine Familie/ Einrichtung eine Laterne in einem Fenster anzünden, so dass nach und nach der leuchtende Adventskalender wächst, die beiden Orte erhellt und zu Spaziergängen einlädt. In der Stille, ohne Begegnungen und Zusammenkünfte. Die einzelnen Termine: Dienstag, 1. Dezember, Familie Puschmann Kuhlmanns Kamp 13 Schulenburg, Mittwoch 2. Dezember, Familie Fienemann Hannoversche Straße 156 Engelbostel, Donnerstag, 3. Dezember, Familie Stein Am Gogericht 38 Engelbostel, Freitag, 4. Dezember, Familie Scherf Heidestaße .45 B Engelbostel,Sonnabend, 5. Dezember, Familie Eggers Danziger Straße 34 Engelbostel,Sonntag, 6. Dezember, Familie Auras Kirchstraße 46 Engelbostel,Montag , 7. Dezember, Familie Dörge / Familie Wolf-Speckhals Kreuzwippe 12 Engelbostel,Dienstag, 8. Dezember, Familie Witte Schulstraße 85 Engelbostel,Mittwoch, 9. Dezember, Reit und Fahrverein Engelbostel Klusmoor 35 Engelbostel,Donnerstag, 10. Dezember, Failie. Zeusel Eibenstr. 3 Schulenburg,Freitag, 11. Dezember, Familien Wellnitz/Rehring Erikastr. 9 Engelbostel,Sonnabend, 12. Dezember, Familie Siebert Kirchstraße 29 Engelbostel,Sonntag, 13. Dezember, Familie Kiesé Kirchstraße 75 Engelbostel,Montag, 14. Dezember, Familie Haster Koppeldamm 5 Engelbostel,Dienstag, 15. Dezember, Fam. Hattendorf Schulstr. 69 Engelbostel,Mittwoch 16. Dezember, Familie Weihe Kreuzwippe 16 Engelbostel,Donnerstag 17. Dezember, Familie Klenner Roter Weg 18 Schulenburg,Freitag 18. Dezember, Familie Baumann Bohlwiese 44 Schulenburg,Sonnabend, 19. Dezember, Familiie Gindel Kirchsttraße 5 b Engelbostel,Sonntag, 20. Dezember, Familie Röwer Stadtweg 38 Engelbostel,Montag 21. Dezember, Famillie Köster Garmsstraße 44 Engelbostel,Dienstag 22. Dezember Familie Müller-Jödicke Kirchstraße 58 Engelbostel,Mittwoch 23. Dezember, Familie Auf dem Berge Dorfstraße. 45 Schulenburg,Donnerstag 24. Dezember Martinskirche.