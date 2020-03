Stille Einkehr

Langenhagen. Auch in der St.Paulusgemeinde gilt, dass alle Gottesdienste abgesagt sind bis Sonntag, 19. April, wie Kirchenkreis und Landeskirche empfohlen haben. Es ist vorgesehen, an den Sonntagen die Kirche um 10 Uhr zur stillen Einkehr zu öffnen. Näheres wird der Kirchenvorstand am Donnerstag beschließen.