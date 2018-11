Stimmungszauber und Gaumenfreuden

Langenhagen. Eine stimmungsvolle Auszeit mit den entspannenden Düften, die uns in der Weihnachtszeit seit Kindertagen begleiten: Vanille, Mandarine und Weihrauch laden zu Einkehr ein. Auch in der Aromaküche spielen süße Düfte eine große Rolle: Ingwer-Zimt-Honig oder Rosenmarzipan, mit naturreinen ätherischen Ölen verfeinert, sind exquisite Gaumenfreuden und wunderbare Geschenke. Ein Seminar der VHS Langenhagen am Montag, 26. November, von 19 bis 21.15 Uhr stellt viele weihnachtlich-duftende Rezepten für die Aromaküche, die Duftlampe und als Körperöl vor. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.