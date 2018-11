Stöbern im Kunstraum

Langenhagen. Am Sonntag, 25. November, von 12 bis 15 Uhr zeigen Giselheid Cornelsen, Bilder in unterschiedlichen Techniken, und Hanne Niescken-Voigt und Birgit Widderich Skulpturen, Objekte und Stelen für Haus und Garten. Besucher könne sich auf einen bunten Wintersstrauß an beeindruckenden Kunstwerken freuen. Interessierte sind herzlich zu einem köstlichen Umtrunk und ein paar Leckereien in den Kunstraum Langenhagen, Mittelweg 2 eingeladen.