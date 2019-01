Stöckener Straße

Engelbostel (ok) Die Änderung des Bebauungsplans "Stöckener Straße" wird am Dienstag, 22. Januar, im Engelbosteler Ortsrat diskutiert. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr in Luhmanns Gasthaus zur Post. Zu Beginn und im Anschluss können die Einwohnerinnen und Einwohner wie gewohnt Fragen stellen.