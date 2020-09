Straße gesperrt

Kaltenweide. Wegen der Deutschen U17-Meisterschaft mit etwa 200 Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet ist am Sonnabend, 12. September, die Kananoher Straße (K 310) ab Ortsausgang Kaltenweide in der Zeit von 10 bis 19Uhr bis zur Resser Straße (L 380) gesperrt. Begründete temporäre Zufahrten zu den an der Kreisstraße gelegenen Grundstücken sind möglich, wenn berücksichtigt wird, dass die RennfahrerInnen mit etwa 50 Stundenkilometern in beiden Fahrtrichtungen unterwegs sind. Die Anlieger werden gebeten, eventuelle Gäste rechtzeitig zu informieren. Ausrichter ist der RC Blau-Gelb Langenhagen.