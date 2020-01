Stressbewältigung auch online

Langenhagen. Stressbewältigung ist weiterhin eine große Herausforderung für Viele: deshalb gibt es im Programm der VHS Langenhagen Angebote wie Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Meditation und vieles mehr

Das Repertoire an online-Kursen wurde erweitert: neben dem Seminar „Auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden“ wird ein Taiji-Qigong online-workshop ebenso angeboten, wie einen über den „Geist Asiens“. Weitere Informationen finden Interessierte im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter der Telefonnummer (0511) 7307-9704.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).