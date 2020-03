Suchen und bemalen

Engelbostrel/Schulenburg. Der MTV lädt alle Kinder des Vereins für Ostersonnabend, 11. April, zu einer Ostereier-Suchaktion ein. Am Mittwoch, 8. April, von 16 bis 17.30 Uhr werden die Ostereier gemeinsam bemalt. Jedes Kind, das teilnehmen möchte, sollte bis Mittwoch, 8. April, ein Körbchen und einen Zettel mit Namen, Alter und Sportabteilung in der MTV Sportgaststätte oder im Geschäftszimmer des Vereins abgeben oder zur Mal-Aktion mitbringen. Diese findet im MTV Mehrzweckraum statt. Mit bunten Farben und lustigen Osterbildern kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Das Ostereiersuchen beginnt dann am Ostersonnabend, 11. April, um 11 Uhr auf dem Spielplatzgelände des MTV Sportzentrums. Die Jugendleitung mit Laura Pfeuffer und Kai Höltje haben sich tolle Bastelaktionen für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren überlegt.