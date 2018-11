Südamerikanische Austauschschüler suchen Gastfamilien

Langenhagen. Die Austauschschüler der Andenschule Bogota wollen gerne einmal den Verlauf von Jahreszeiten erleben. Dazu sucht das Humboldteum Familien, die offen sind, einen südamerikanischen Jugendlichen (15 bis 17 Jahre alt) als Kind auf Zeit aufzunehmen. Spannend ist es, mit und durch den Austauschschüler den eigenen Alltag neu zu erleben und gleichzeitig ein Fenster zu Shakiras fantastischem Heimatland aufzustoßen. Wer erinnert sich nicht an ihren Fußball-WM-Hit „Waka Waka“? Gastfamilien können aus erster Hand erfahren, dass das Bild, das wir von Kolumbien haben, nichts mit der Wirklichkeit dieses sanften Landes zu tun hat. Die kolumbianischen Jugendlichen lernen schon mehrere Jahre Deutsch als Fremdsprache, so dass eine Grundkommunikation gewährleistet ist. Ihr potenzielles kolumbianisches Kind auf Zeit ist schulpflichtig und soll die nächstliegende Schule zu der Wohnung der Gastfamilie besuchen. Der Aufenthalt ist gedacht von Sonnabend, 9. Februar 2019, bis Sonnabend, 29. Juni 2019.

Wer Kolumbien kennen lernen möchte ist zu einem Gegenbesuch an der Andenschule Bogotá herzlich willkommen. Fragen und weitergehende Infos gibt es beim Humboldteum, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Telefon (07 11) 2 22 14 00, Fax (07 11) 2 22 14 02, E-Mail ute.borger@humboldteum.com, www.humboldteum.com.