Süße Handschuhe

Langenhagen (ok). Süße Baby-Handschuhe, Motiv Disney Micky Maus in blau von H & M, Größe 74/80: Diesen Fund hat ECHO-Leserin Katrin Meyer am Freitag gegen 15.30 Uhr an der Niedersachsenstraße zwischen den Hausnummern 10 und 14 gemacht. Wem gehören diese kleinen Handschuhe? Die Mutter oder der Vater können sich gern bei Katrin Meyer unter der Telefonnummer (0511) 7 24 78 20 melden.