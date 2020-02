Süßigkeiten geklaut

Langenhagen. Diebe ließen nach Auskunft der Polizei am Freita gegen 18.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Straßburger Platz Süßigkeiten mit einem Warenwert von 500 Euro mitgehen. Die Täter wurden vermutlich durch Zeugen gestört und verließen den Parkplatz mit einem VW Passat in unbekannte Richtung. Das Diebesgut wurde in einem Einkaufswagen stehen gelassen. Beschreibung der unbekannten Täter: männlich, zwei Täter etwa 35 Jahre alt, südosteuropäische Erscheinung, kurze schwarze Haare, ein Täter etwa 25 Jahre, dunkle Haare, schwarze Jacke. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.