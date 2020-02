Süßigkeiten und Zigaretten

Langenhagen. Vier Männer haben nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 15.45 Uhr einen Einkaufswagen gefüllt mit Süßwarenartikeln aus dem Aldi.Markt gestohlen und diese auf dem Parkplatz in ein Fahrzeug verladen. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Wagen.

Gegen 17 Uhr entwenden drei Männer ebenfalls einen Einkaufswagen mit Zigarettenstangen. Dies wurde aber von einem Zeugen bemerkt, der die Mitarbeiter im Markt verständigte. Die Täter entfernten sich daraufhin. Den Einkaufswagen mit dem Diebesgut ließen sie zurück.

In beiden Fällen waren alle Personen dunkel gekleidet. Eine weitere Beschreibung gibt es nicht. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.