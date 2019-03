Tabakwaren geklaut

Langenhagen. An der Kasse eines Lebensmittelmarktes an der Walsroder Straße ließ eine 38-Jährige am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr nach Auskunft der Polizei diverse Tabakwaren mitgehen und verstaute diese zunächst in ihrem Einkaufskorb. Anschließend begab sie sich in einen abgeschirmten Bereich des Marktes und packte die Tabakwaren im Wert von 150 Euro in ihren mitgeführten Rucksack. Angestellte des Marktes beobachteten die Aktion. Die Diebin wurde nach Passieren des Kassenbereiches festgehalten und der Polizei übergeben.