Tabellenführer

Engelbostel (ok). Die D-Jugend des MTV Engelbostel-Schulenburg landete nach der Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz, wurde in eine A-Staffel mit den stärksten Teams aus Stadt und Land eingeteilt. Zum Auftakt gewann die Mannschaft der Trainer Rene Krems und Carmbre-Fernandes die ersten drei Spiele: 6:0 gegen TuS Altwarmbüchen, 2:1 bei Lehrte 06 und sogar ).1 zu Hause gegen Fortuna Sachsenroß. Das Team führt die Tabelle mit neun Punkten und 17:2-Toren an.