Tag der offenen Höfe

Godshorn. Der Schützenverein Godshorn fährt am Sonntag, 1. Dezember, in die UNESCO und Welterbestadt Quedlinburg. Abfahrt 8 Uhr vom Le-Trait-Platz, Preis pro Teilnehmer 20 Euro. Ein Besuch in Quedlinburg mit 1.200 Fachwerkhäusern lohnt sich immer. Wahre Genießer wissen es schön länger, der Advent in den Höfen ist etwas Besonderes. Diese Höfe werden nur an drei Wochenenden im Advent geöffnet. Hier kann man viel entdecken: Essen, Trinken, Kunstgewerbe (Handarbeiten, Schmuck, Glas) und vieles mehr. Anmeldungen nehmen ab sofort Walter Koch, Telefon (0511) 78 23 47 – Handy (0173) 6 82 97 51 oder Anneli Boy, Telefon (0511) 78 42 87 – Handy: 0160/ 555 82 65 entgegen. Auch Gäste/Nichtmitglieder können an dieser Busfahrt teilnehmen.