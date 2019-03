Tag der offenen Tür

Langenhagen (ok). Tag der offenen Tür an der IGS Süd: Die Schule stellt sich am nächsten Freitag, 22. März, zwischen 15 und 17.30 Uhr vor.. Die Besucher können unter anderem über die einzelnen Unterrichtsfächer informieren, der Schulband zwischen 15.30 und 16.30 Uhr zuhören oder aber auch die Schulsanitäter kennen lernen. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen in der Mensa. Und wer möchte, kann gleich die Anmeldeunterlagen für den 25. April mitnehmen.