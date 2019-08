Tag der offenen Tür

Krähenwinkel (ok). 175 Jahre Tierschutzverein Hannover – ein Jubiläum, das am Sonnabend, 7. September, im Tierheim in Krähenwinkel mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wird. Von 11 bis 15 Uhr ist mit einem bunten Programm für viel Unterhaltung gesorgt, unter anderem gibt es ein Hund- und Halterrennen, einen Flohmarkt und Kinderevents sowie Leckeres für jeden Geschmackt.