Tag der offenen Tür

Godshorn. Die im Frühjahr neu eröffnete Tagespflege der AWO Jugend- und Sozialdienste in Godshorn lädt für Mittwoch, 15. September, zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte können sich an diesem Tag einen Eindruck über die Angebote für die Tagespflegegäste in den umgebauten Räumen der ehemaligen Sparkassenfiliale informieren. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Informationen zur Konzeption und Tagesstruktur und haben die Möglichkeit, das Personal kennen zu lernen.

Senioren, Angehörige und alle Interessierten sind herzlich eingeladen für Mittwoch, 15. September, von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in die AWO-Tagespflege Godshornzu kommen. Nadine Hoffmann, die Leiterin der AWO Tagespflege, und ihr Team freuen sich auf viele Gäste. Für alle Besucher gilt die 3G-Regel: geimpft, getestet oder genesen.