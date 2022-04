Tag der offenen Tür

Langenhagen. Für Sonnabend, 23. April, lädt das Team der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Langenhagen von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Die Besucher erhalten die Möglichkeit, die Einrichtung in der Freiligrathstraße 5 in Wiesenau zu besichtigen und mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen. Informationen zur Tagesstruktur, zu speziellen Angeboten und auch zu den Kosten und zur möglichen Finanzierung für die Betreuung in der Tagespflege können direkt vor Ort in einem Gespräch beantwortet werden. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, Tee, Kuchen und Keksen gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.