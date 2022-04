Langenhagen. Die Leibniz IGS Langenhagen stellt sich am Freitag, 29. April, zwischen 16 und 18 Uhr interessierten Eltern und ihren Kindern vor. Das Schulmaskottchen LIGSI wird durch die Räumlichkeiten führen. In vielen Klassen- und Fachräumen werden Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zeigen, wie an der LIGS gelernt und gelebt wird.Die Schulleitung wird Antworten auf alle Fragen geben. Der neu gegründete Förderverein bietet ein buntes Kaffee- und Kuchenbuffet an. Auch kann man gut miteinander ins Gespräch kommen.Weil es in den vergangenen beiden Jahren keinen Tag der offenen Tür in Präsenz gab, freuen sich auch die Kinder der LIGS darauf, dass nun die Eltern endlich ihre Schule von innen kennenlernen können.Weitere Infos sind auf der Homepage der Leibniz IGS zu finden. https://ligs-langenhagen.de/