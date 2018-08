Tag der offenen Tür

Langenhagen. Nach einem ereignisreichen langen Sommer wird die DLRG Langenhagen den Wasserrettungsdienst am Silbersee am Sonnabend, 15. September, mit einem Tag der offenen Tür von 12 bis 16 Uhr beenden. Hierbei kann die Wasserrettungsstation nach den umfangreichen Erweiterungen und Renovierungen besichtigt werden. Des Weiteren werden in einem Tauchcontainer Unterwassertelefone vorgestellt. Der Tauch-Laster der DLRG Hannover steht auch für Besichtigungen zur Verfügung. Eine Rettungsübung und Demonstrationen der Herz-Lungen-Wiederbelebung runden das Programm ab.