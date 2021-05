Tag der offenen Tür online

IGS Langenhagen lädt für 8. Mai ein

Langenhagen (ok). Im vergangenen Jahr musste er komplett ausfallen, und auch in diesem Jahr ist ein Präsenz-Treffen nicht möglich. Die Rede ist vom Tag der offenen Tür in der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße. Alternativ gibt es ein virtuelles Angebot unter https.//toft.igs-langenhagen.de/ Schulleiter Timo Heiken: "Lehrkräfte, Schüler sowie Eltern haben vor Ort oder zu Hause kreative und informative Beiträge produziert, die auf der Homepage in einem virtuellen Rundgang zusammengestellt sind. Darüber hinaus fndet am Sonnabend, 8. Mai, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Es werden Gespräche mit Lehrern zu verschiedenen Themen in Videokonferenzen angeboten. Die Themen reichen von "Berufs- und Studienorientierung" über das "Kurssystem in den Hauptfächern2, "Schulabschlüsse" und "Elternarbeit" bis zur "Profiloberstufe".