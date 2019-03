Versammlung am 21. März auf dem Marktplatz

Langenhagen (ok). Der Integrationsbeirat der Stadt Langenhagen veranstaltet am Donnerstag, 21. März, zwischen 17 und 19 Uhr eine Versammlung zum "Tag des Rassismus". Personen mit Migrationshintergründen seien immer größeren Anfeindungen ausgesetzt, und auch Antisemitismus und Terrorismus würden immer stärker. Bei der Versammlung wird eine Rede gehalten, und Transparente werden aufgestellt. Außerdem soll auf Grund der jüngsten Ereignisse in Neuseeland eine Lichterkette zum Gedenken der Opfer in Christchurch gebildet werden.