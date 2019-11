Taijiquan

Langenhagen. Im Mittelpunkt eines Seminars der VHS Langenhagen steht die asiatische Bewegungskunst Taijiquan. Ein besonderer Schwerpunkt dieses Workshops liegt im Kennenlernen einer Taiji-Schwertform, der spirituelle Aspekt des Übens mit dem Schwert steht hierbei im Vordergrund. Atem- und Meditationsübungen runden den Workshop am Sonnabend, 7. Dezember, von 9.30 bis 16.45 Uhr ab. Dieses Seminar im Entspannungsraum des Bildungszentrums Eichenpark ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.