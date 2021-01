Taizé-Andacht

Langenhagen. Für Sonntag, 24. Januar, um 17 Uhr lädt die katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel wieder zu einer ökumenischen Taizé-Andacht in die Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 ein. Beim gemeinsamen Gebet und meditativer Musik im Schein vieler Kerzen können Besucher den Sonntag besinnlich ausklingen lassen und in diesen unruhigen Zeiten ein wenig zur Ruhe kommen.