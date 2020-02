Taizé

Langenhagen. Am Sonntag, 16. Februar, findet um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Str. 67 wieder ein ökumenisches Taizé-Gebet statt. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Das Licht der Kerzen, die biblischen Texte und Psalmen und die meditativen Lieder aus Taizé lassen eine ruhige Stimmung entstehen. Der friedliche Ausklang des Sonntags ist ein guter Einstieg in die neue Woche.