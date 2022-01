Taizé

Langenhagen. Den Sonntag mit meditativem Gesang und Gebeten in der mit Kerzen erleuchteten Kirche besinnlich ausklingen zu lassen, ist während der dunklen Jahreszeit inzwischen eine Tradition in der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen. Darum lädt die Gemeinde alle Interessierten am 30. Januar um 17 Uhr herzlich zur ökumenischen Taizé-Andacht in die Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 ein. Die folgenden Termine sind der 27. Februar und 3. April, jeweils 17 Uhr.