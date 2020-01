Talentierte Kicker gesucht

Godshorn (ok). Der TSV Godshorn sucht talentierte und spielstarke Akteure der Jahrgänge 2001 und 2002, die Spaß und Freude am Fußball haben und die A-Jugend U19 auf allen Positionen verstärken kann. Wer Lust auf leistungsorientierten Fußball in einem tollen Team und Umfeld habe, melde sich einfach zu einem Probetraining oder komme beim U19-Training des TSV Godshorn vorbei. Die Zeiten: immer dienstags und donnerstags zwischen 19 und 20.30 Uhr am Spielplatzweg. Für Vorabinformationen stehen Nico Piontek unter der Telefonnummer (0179) 9 02 14 08 oder unter nicopiontek78@gmail.com sowie Ercan Gülmez unter (0163) 5 46 07 41 zur Verfügung.