Talentierte Spieler gesucht

B-Jugend der HSG will aufrüsten

Langenhagen (ok). Talentierte Handball-Nachwuchsspieler gesucht: Torsten Flöricke, Trainer der B-Jugend der HSG Langenhagen, sucht Verstärkung aus der Jahrgängen 2003 und 2004. Er will mit seiner Mannschaft in der nächsten Saison möglichst in der Landesliga spielen, nimmt jetzt die Relegation in Angriff. Wer ihm helfen möchte, ist herzlich eingeladen, einmal zu einem Probetraining vorbeizuschauen. Die Trainingszeiten: montags zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Sporthalle der Robert-Kcoh-Realschule und freitags zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße. Für erste Informationen ist Trainer Torsten Flöricke auch unter der Telefonnummer (0172) 5 13 97 71 oder auch unter torsten-floericke@t-online.de.