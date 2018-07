Tanzen für Erwachsene

Neue Kurse beim Tanzsportclub Phoenix

Langenhagen. Nach den Sommerferien startet der Tanzsportclub Phoenix in die neueSaison mit vielen interessanten Gruppen für Alleinstehende und Paare verschiedenerLeistungsstärken. Zum Kennen lernen sind zwei kostenloseProbetrainings möglich. Für Paare, Beginner mittwochs 19.und sonntags 17.00 Uhr; für Paare mit leichten Tanzkenntnissen dienstags 18.30 und sonntags 18 Uhr; für Paare mit guten Tanzkenntnissen freitags 18.30 und sonntags 19.30 Uhr. Line Dance für Alleinstehende mittwochs 17.30 Uhr. Weitere Leistungsgruppen unter www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de. Die Trainingsstätte befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Mehr Infos unter (0511) 65 31 38 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de