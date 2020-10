Tanzen für Kinder

Langenhagen/Hannover. Tanzen für Kinder der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet ab sofort wieder folgende Tanzgruppen für Kinder an: Kindertanz für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr, Lateintänze für Kinder von acht bis zwölf Jahren freitags von 17 bis 18 Uhr, Ballett für Kinder/Jugendliche von vier bis sechs Jahre montags um 15.30, 16.30, 17.30 Uhr donnerstags um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. Der Unterricht läuft unter Einhaltung der bestehenden Corona-Hygieneregeln. Die Trainingsstätte befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Anmeldung und weitere Infos unter der Telefonnummer (0511) 65 31 38 oder unter info@tanszportclub-phoenix-hannover.de