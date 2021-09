Tanzen für Paare

Langenhagen. Gesellschaftstänze für Paare bietet der Tanzsportclub Phoenix in einer neuen

Beginnergruppe über zehn Abende an. Beginn: Mittwoch, 29. September, 18.30 Uhr.

In dieser Gruppe werden Grundschritte und Figuren der einzelnen Tänze sowie

erste Tanzfolgen vermittelt.Es gelten die 3G- Regeln. Eine vorherige

Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Kontakt: TSC Phoenix Hannover, Ikarusallee 5A,

Hannover-Vahrenheide Telefon (0511) 65 31 38, info@tanzsportclub-phoenix Hannover.de

und www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de