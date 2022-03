Tanzen im Sitzen

Langenhagen. Ab Mittwoch, 30. März, bietet der DRK-Ortsverein Langenhagen wieder die Bewegungsmöglichkeit „Tanzen im Sitzen“ im Treffpunkt an.

Beim „Tanzen im Sitzen“ sind die Teilnehmer gemeinsam mit anderen aktiv, hat Freude an der Bewegung, trifft Gleichgesinnte und betreibt aktive Gesundheitsvorsorge. Die Tänze sind abwechselungsreich und vielseitig. Wobei Vorkenntnisse nicht erforderlich sind. und wer nicht mehr so beweglich ist, kann sich an einfachen und langsamen Tänzen erfreuen. Denn auch Tanzen im Sitzen macht Spaß, fördert Konzentration und Ausdauer. und jeder kann allein kommen, da in der Gruppe ohne festen Partner getanzt wird

Dieser Kursus findet immer mittwochs im Treffpunkt um 16 Uhr unter der Leitung von Gisela Kennepohl statt. Die Kursgebühr beträgt pro Nachmittag zwei Euro.