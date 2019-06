Tasche gestohlen

Langenhagen. Auf dem Parkplatz am Wietzesee hat ein Dieb nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 17.30 und 19 Uhr aus einem Opel Opel eine Damenhandtasche samt Inhalt entwendet. Da keine Aufbruchspuren am Auto feststellbar waren, steht zu vermuten, dass das Fahrzeug nicht verschlossen war. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 60 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.