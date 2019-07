Tasche gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 16 und 16.30 Uhr an der Walsroder Straße die in einem Korb am Rollator des 83-jährigen Geschädigten befindliche Umhängetasche in einem unachtsamen Moment. Keine Täterhinweise vorhanden. Eine Passantin fand die Tasche später und übergab sie an den Geschädigten übergeben. Als Diebesgut bleibt ein Smartphone und eine Brille. Zeitwert des Diebesgut: 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.