Tasche mit Handy weg

Langenhagen. Diebe ließen nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 11.35 und 11.55 Uhr während eines Fußballspiels an der Konrad-Adenauer-Straße die abgelegte Gürteltasche unter anderem mit einem Handy vom Spielfeldrand der Schule mitgehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.