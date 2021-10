Taschendiebstahl

Langenhagen. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch zwischen 11 und 11.15 Uhr aus der am Körper getragenen Handtasche einer 83-Jährigen das Portemmonee mit entsprechendem Inhalt wie Ausweis, EC-Karte und Bargeld, während diese sich in einem Bekleidungsgeschäft im EKZ Osttor an der Erich-Ollenhauer-Straße aufhielt. Die Höhe des Diebesgutes wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das örtliche Polizeikommissariat.