Taufe und Organspende

Langenhagen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Taufe und Organspende? Für die Antwort llädt die Elia-Kirchengemeinde ganz herzlich für Pfingstsonntag, 9. Juni, um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Evangelisch-lutherische. Elia-Kirche in Langenhagen ein. Für die Tauferinnerung in diesem Gottesdienst können Taufkerzen und Taufbibelsprüche mit zum Gottesdienst gebracht werden. In der Predigt beschäftigt sich Pastor Marc Gommlich dann mit dem bereits angekündigten Thema der Organspende. Christsein und Organspende, wie hängt das zusammen?