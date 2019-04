Tauschring informiert

Langenhagen. Das nächste Monats-Treffen des Tauschrings Langenhagen findet am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr im Gemeinschaftszentrum "Brinker Park" statt. Nach den obligatorischen Tauschaktionen stehen die nächsten Aktivitäten zur Diskussion: Spargel-Essen in Steinhude - vorgesehen ist dafür Mittwoch, 22. Mai - Fahrt mit S-Bahn und Bus; Besuch des nieders. Landtages in Hannover - mit Tribünenbesuch und Diskussion mit Abgeordneten am 19. Juni. Einzelheiten und Anmeldung auf dem Monats-Treffen am 15. Mai