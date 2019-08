Tauschring informiert

Langenhagen. Das erste Monats-Treffen nach der Sommerpause findet wieder am dritten Mittwoch im Monat, also am 21. August, um 19 Uhr im Gemeinschaftszentrum „Brinker Park" im ersten Stock statt. Auf der Tagesordnung stehen als erstes aktuelle Tauschangebote und Nachfragen. Um den Abend etwas bunter zu gestalten kann außerdem jeder etwas zum Tauschen mitbringen. Danach wollen die Mitglieder ihre nächsten Aktivitäten besprechen: einen Ausflug unter dem Motto „Mit Pferd und Wagen in die Heide" und den nächsten Stammtisch .Allgemeine An- und Nachfragen bilden den Abschluss. Gäste, die sich für den Tauschring interessieren sind immer herzlich willkommen.