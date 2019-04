TCK stellt Maibaum auf

Kaltenweide. Fast schon traditionell stellt der Trecker-Club Kaltenweide auch in diesem Jahr wieder einen Maibaum auf. Unter musikalischer Begleitung des Young Spirit Orchestra (YSO) wird der Maibaum am Mittwoch,1. Mai, gegen 11 Uhr auf der „Maibaum-Wiese“ an der Kananoher Strasse (Höhe Haus Nummer. 43) hochgezogen. Für das leibliche Wohl werden an Grillbude, Weinstand und Bierwagen Leckereien angeboten. Die Mitglieder des Trecker-Club Kaltenweide laden hierzu alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein.