Technische Störung

Langenhagen. Die Stadtverwaltung Langenhagen sagt alle vereinbarten Termine für Mittwoch, 20. Mai, ab. Grund ist eine technische Störung, die am Dienstag auftrat und noch nicht behoben werden konnte.

„Ob Bürgerbüro, Sozialamt oder Jugendamt, alle bürgernahen Bereiche sind betroffen“, sagt Stephan Paul, Leiter der IT-Abteilung. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Leitungsstörung in dieser Woche zu beheben“, so Paul weiter. Er weist darauf hin, dass auch der E-Mailverkehr betroffen ist. In einem Punkt kann er aber Entwarnung gebe: „E-Mails gehen nicht verloren, sie werden nur später zugestellt und beantwortet."

„Wir bemühen uns, alle Kunden mit einem Termin am Mittwochvormittag, die uns ihre Kontaktdaten gegeben haben, rechtzeitig anzurufen“, ergänzt Ralph Gureck, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Gureck bezeichnet es als Glück im Unglück, dass es sich um eine kurze Woche handelt: Donnerstag ist Feiertag und Freitag ein Brückentag.

Abschließend bittet die Stadtverwaltung Kunden, die keine Telefonnummer angegeben haben, im Fachbereich anzurufen oder sich unter (0511) 7307-0 zu melden. Sie erhalten zeitnah einen neuen Termin.