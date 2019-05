Teillöschung empfohlen

Kaltenweide (ok). Der Umweltausschuss der Region Hannover hat die Teillöschung des Landschaftsschutzgebietes Wietzetal für eine langfristige Erweiterung mit großer Mehrheit empfohlen. Mögliche Ersatzflächen sollen dann am Wietzepark geschaffen werden. In Langenhagen hatte es es eine langwierige Diskussion um die Flächen gegeben. Die Regionsversammlung hat jetzt das letzte Wort