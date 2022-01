Telefon und WhatsApp

Langenhagen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann lädt alle Bürger in Langenhagen zu einer Telefon- und WhatsApp-Sprechstunde ein. Am Montag, 24. Januar, steht der Politiker von 17 bis 18 Uhr für landespolitische Fragen, Anregungen und Wünsche als Ansprechpartner, unter der Rufnummer (0171) 7 55 67 05 zur Verfügung. In dringenden Fällen kann die Kontaktaufnahme gerne auch jederzeit unter post@rainer-fredermann.de erfolgen.