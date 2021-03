Telefonsprechstunde

Godshorn. Die Godshorner Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung lädt alle Godshorner zu einer Telefon- und Whatsapp-Sprechstunde ein. Da wegen der Corona-bedingten Einschränkungen zurzeit die Ortsratssitzungen in Godshorn nur online stattfinden können, steht die Ortsbürgermeisterin am Donnerstag, den 18. März von 16 bis 18.30 Uhr für Anregungen, Fragen und Wünsche aller Godshorner Bürger als Ansprechpartnerin unter Telefon 0173 2488226 zur Verfügung. In dringenden Fällen ist eine Kontaktaufnahme jederzeit per E-Mail an ute@biehlmann-sprung.de möglich.