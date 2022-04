Tennis-Jugend eröffnet

Engelbostel/Schulenburg. Unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ startet die Tennisjugend des MTV Engelbostel-Schulenburg in die neue Saison. Am Sonnabend, 30. April, von 10 bis 12 Uhr sind die sechs Tennis Plätze am Stadtweg 43 für die Jugend reserviert. Alle jungen Tennisspieler sind herzlich willkommen. MTVer und auch Gäste, Neulinge und Interessierte können hier den tollen Sport einfach mal ausprobieren, Schläger und Bälle sind vorhanden. Die Tennis Jugendwartin Meike Schlichte und das Trainerteam freuen sich auf viele neue und alte Gesichter.