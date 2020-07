Tennis schnuppern

Engelbostel/Schulenburg. In diesem Jahr wird es wegen Corona keine Ferien-Pass-Aktion der Stadt Langenhagen geben. Daher bietet der MTV an, dass an zwei Tagen die Sportart Tennisim Verein ausprobiert werden kann. Angesprochen sind Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Los geht es am Donnerstag, 16 Juli, und Freitag, 17. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr auf den Tennisplätzen in Engelbostel, am Stadtweg 43. Bitte einfach per Telefon SMS oder WhatsApp bei Trainer Gunnar Schwanert unter der Nummer (0172) 7 27 55 17 melden und die Kontaktdaten angeben. Gemeinsam mit Bufdine Sibel werden die beiden euch einfache Schlagübungen und nette Spiele anbieten. Mitgebracht werden müssen nur Turnschuhe ohne Noppen, Trinkflasche, gute Laune und schönes Wette.