Termin steht

Kaltenweide (ok). Es geht weiter: 2020 wird es wieder ein Sommerfest der Interessengemeinschaft Weiherfeld/Kaltenweide auf dem Kaltenweider Platz geben, und der Termin steht auch schon fest. Am letzten Wochenende vor den Sommerferien, Sonnabend, 11. Juli. Beim IWK-Stammtisch am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr berichten die Organisatoren im Waldkater über den Planungsstand.