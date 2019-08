Termine beim Kunstverein

Langenhagen. Der Kunstverein lädt am Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr zum offenen Gespräch über die Geschichte des Vereins in seine Räume ein. Gesprächspartner sind Dr. Heike Brück-Winkelmann, Leiterin des Stadtarchivs Langenhagen, aktuelle sowie ehemalige Vorstandsmitglieder. Parallel wird in der Archivausstellung Material aus 38 Jahren Kunstvereinsgeschichte präsentiert. Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen, eigene Fotos, Dokumente und Erinnerungen vom Kunstverein mitzubringen.

Am Sonnabend, 17. August, wird dann ab 15 Uhr das Sommerfest im Garten vom Kunstverein, zusammen mit Monopol, Verein zur Förderung von Jugend und Kultur, und Maja Langenhagen mit Musik, Snacks und Getränken gefeiert.