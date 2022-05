Termine im Quartierstreff

Langenhagen (ok). Mehrere Termine stehen wieder im nächsten Monat im Quartierstreff in Wiesenau auf dem Programm: Malen ist das Thema beim Frühstück am Freitag, 3. Juni, zwischen 8.30 und 10 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, um eine Spende wird gebeten. Für Freitag, 3. Juni, und 17. Juni lädt der Quartierstreff jeweils zwischen 14.30 und 18 Uhr zur Fahrrad-Tour ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In den Stadtpark Hannover geht es am Freitag, 10. Juni, zwischen 10 und 14 Uhr. Eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich und die Teilnahme kostenlos.Happy Food für Kinder heißt es am Sonnabend, 18. Juni, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr. Bitte anmelden. Um eine Spende für die Lebensmittel wird gebeten.